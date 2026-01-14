"Авито работа": в России вырос спрос на дворников

В среднем им предлагают зарплату в размере почти 94 тыс. рублей, сообщил директор категории "Рабочие и линейные профессии" Андрей Кучеренков

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Спрос на дворников в России заметно вырос, в среднем им предлагают зарплату в размере почти 94 тыс. рублей. Об этом сообщил ТАСС директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрей Кучеренков.

"По данным "Авито работы", в период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года всплеск спроса в сфере ЖКХ пришелся на дворников (+156% вакансий год к году), чьи средние предлагаемые зарплаты составили 93 946 руб./мес.", - сказал Кучеренков.

Он отметил, что уровень зарплаты на таких позициях часто зависит от количества отработанных часов и может включать расширенный график, сверхурочные работы и труд в особых условиях.

Работодатели вынуждены активнее привлекать дополнительный персонал и повышать заработную плату, чтобы компенсировать возросшую нагрузку и привлечь работников для выполнения задач в сложных условиях. В пиковые периоды надбавки к стандартным ставкам могут достигать 15%, пояснил Кучеренков.