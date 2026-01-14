В Монголии вырос импорт дизельного топлива и электроэнергии из России

Поставки нефтепродуктов в страну идут на 95% из РФ

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-БАТОР, 14 января. /ТАСС/. Монголия увеличила на $41,1 млн импорт дизельного топлива, поставки которого на 95% идут из России. Об этом сообщил национальный комитет статистики по итогам 2025 года.

"В 2025 году экспорт Монголии сократился на $81,9 млн по сравнению с 2024 годом, но вырос импорт на $41,1 млн дизельного топлива, поставки которого на 95% идут из России. Также увеличился завоз в страну азотных удобрений - на $22,4 млн и на $18,5 млн электроэнергии, часть которой экспортируется из РФ и КНР", - привело данные статистическое ведомство.

По его данным, за 2025 год общий объем внешней торговли Монголии со 163 странами составил $27 млрд. Из них экспорт $15,7 млрд, импорт - $11,3 млрд . Общий товарооборот снизился на 1,4% по сравнению с 2024 годом, или на $384,5 млн, при этом экспорт сократился на $81,9 млн а импорт - на $302,6 млн.

Ранее министерство промышленности и минеральных ресурсов страны сообщило о том, что Монголия полностью покрывает свои потребности в нефтепродуктах за счет импорта. Из него 95% приходится на Россию, оставшаяся доля на Китай. Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.