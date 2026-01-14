Минтранс: дополнительная индексация грузовых тарифов РЖД обсуждается

Предполагается, что мера будет направлена "на устранение проблемных ситуаций на сети железных дорог", отметил глава ведомства Андрей Никитин

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Обсуждение дополнительной индексации грузовых тарифов "Российских железных дорог" (РЖД) ведется в рамках мер по устранению проблемных ситуаций на сети железных дорог, заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Плановая [индексация] будет. Дополнительную индексацию грузотарифов РЖД на 2026 год обсуждаем, но в рамках мер, направленных на устранение проблемных ситуаций на сети железных дорог", - сказал он.

Министр уточнил, что речь идет о повышении транспортной безопасности и снижении пробега порожнего состава.

Как сообщалось в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития РФ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки составила с 1 декабря 2025 года 10,0%, с 1 января 2027 года составит 8,3%, с 1 января 2028 года - 6%.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 09:00 мск.