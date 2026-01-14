ЦБ РФ отмечает обострение конкуренции среди крупных игроков МФО
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В Банке России отметили обострение конкуренции среди крупных игроков микрофинансовых организаций (МФО) за качественного клиента. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.
"Мы наблюдаем скорее обострение конкуренции среди крупных игроков за качественного клиента", - сказал он.
Как отметил Кочетков, крупные МФО, имея значительный запас капитала, предлагают клиентам более выгодные условия. По его словам, это способствует снижению ставок на рынке в целом.
С 1 января 2026 года МФО при оценке долговой нагрузки клиентов должны требовать официальное подтверждение доходов или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе. По словам Кочеткова, это позволит исключить практику, когда МФО обходят макропруденциальные лимиты.
Полный текст интервью будет опубликован15 января в 10:00 мск.