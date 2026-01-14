ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

ЦБ РФ отмечает обострение конкуренции среди крупных игроков МФО

Крупные организации имеют возможность предлагать клиентам более выгодные условия, рассказал директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков
Редакция сайта ТАСС
03:05

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В Банке России отметили обострение конкуренции среди крупных игроков микрофинансовых организаций (МФО) за качественного клиента. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

"Мы наблюдаем скорее обострение конкуренции среди крупных игроков за качественного клиента", - сказал он.

Как отметил Кочетков, крупные МФО, имея значительный запас капитала, предлагают клиентам более выгодные условия. По его словам, это способствует снижению ставок на рынке в целом.

С 1 января 2026 года МФО при оценке долговой нагрузки клиентов должны требовать официальное подтверждение доходов или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе. По словам Кочеткова, это позволит исключить практику, когда МФО обходят макропруденциальные лимиты.

Полный текст интервью будет опубликован15 января в 10:00 мск. 

Россия