ЦБ РФ отмечает обострение конкуренции среди крупных игроков МФО

Крупные организации имеют возможность предлагать клиентам более выгодные условия, рассказал директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. В Банке России отметили обострение конкуренции среди крупных игроков микрофинансовых организаций (МФО) за качественного клиента. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

"Мы наблюдаем скорее обострение конкуренции среди крупных игроков за качественного клиента", - сказал он.

Как отметил Кочетков, крупные МФО, имея значительный запас капитала, предлагают клиентам более выгодные условия. По его словам, это способствует снижению ставок на рынке в целом.

С 1 января 2026 года МФО при оценке долговой нагрузки клиентов должны требовать официальное подтверждение доходов или оценивать их на основе среднедушевого дохода в регионе. По словам Кочеткова, это позволит исключить практику, когда МФО обходят макропруденциальные лимиты.

