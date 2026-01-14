В моногороде под Красноярском запустят производство компьютерной техники

Предприятие получило статус резидента ТОР для реализации масштабного инвестпроекта, направленного на импортозамещение

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Производство российской компьютерной техники запустят в городе Железногорске под Красноярском. Об этом говорится в сообщении министерства промышленности и торговли Красноярского края.

"В Железногорске запустят производство отечественной компьютерной техники. Компания "Техномакс-Красноярск" начнет выпуск комплектов российской компьютерной техники на территории опережающего развития (ТОР) "Железногорск". Предприятие получило статус резидента ТОР для реализации масштабного инвестпроекта, направленного на импортозамещение", - говорится в сообщении

Планируется, что на новом производстве будут выпускаться автоматизированные рабочие места, серверы и моноблоки. Продукция будет выпускаться под собственным брендом компании. К 2028 году планируется нарастить объемы производства до 40 тыс. единиц техники в год. "Продукция предприятия будет ориентирована на внутренний рынок, включая государственные структуры, корпоративный сектор и индивидуальных потребителей", - отметили в ведомстве. Региональный фонд развития промышленности Красноярского края предоставил заем в 100 млн рублей на современное оборудование для производства. В Железногорске, имеющем статус моногорода, ТОР была создана в феврале 2018 года.

На территории Железногорска работают горно-химический комбинат и компания "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева", которые входят в состав госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос".