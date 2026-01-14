В Хакасии в 2025 году отгрузка угля выросла на 7%

Показатель составил 23,3 млн тонн

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Объем отгрузки угля из Хакасии в 2025 году вырос на 7% и составил 23,3 млн тонн. При этом объемы экспорта угля в восточном направлении сократились на 18,5%, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития республики.

В республике сегодня работают восемь угольных предприятий. На угледобывающих предприятиях заняты около 5,7 тыс. человек и 12,5 тыс. человек в смежных отраслях экономики, а с учетом их семей от угледобывающей отрасли зависят около 50 тыс. жителей республики (около 10%). Угольная отрасль республики обеспечивает порядка 17% ВРП и от 5% до 20% собственных доходов консолидированного бюджета Хакасии в разные годы.

"По итогам 2025 года из Республики Хакасия отгружено 23,3 млн тонн, что на 1,5 млн тонн, или 7%, больше итогов 2024 года. В том числе на экспорт в восточном направлении отгружено 5,3 млн тонн, что на 1,2 млн тонн меньше уровня 2024 года в связи с ограниченной пропускной способностью восточного полигона. Данное падение компенсировано увеличением экспортных отгрузок угля в западном направлении на 1,2 млн тонн", - сообщили в министерстве.

Таким образом, экспорт угля в восточном направлении сократился на 18,5%, а в западном направлении увеличился на 24%. При этом поставки на внутренний рынок выросли на 15% (11,7 млн тонн). В ведомстве сообщили, что ожидают сохранения объемов отгрузки угля в текущем году на уровне 2025 года.

Ранее власти республики предлагали следующие меры поддержки угольной отрасли на федеральном уровне - возвращение соглашений РЖД с регионами о гарантированных объемах поставки угля в восточном направлении, применение понижающих коэффициентов при экспорте энергетического угля, возвращение скидки в 12,8% в тарифном коридоре РЖД при экспорте угля в южном и северно-западном направлениях.