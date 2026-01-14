В СФ сообщили о необходимости разработки закона о ремесленной деятельности
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Разработка федерального закона о ремесленной деятельности необходима для определения общего понятийного аппарата в этой отрасли. Об этом сообщила ТАСС вице-спикер СФ, председатель комиссии Совфеда по развитию креативных индустрий и народных художественных промыслов Инна Святенко.
"Законодательством субъектов РФ даны различные определения ремесленной деятельности, установлены ее виды, а также меры государственной поддержки субъектов ремесленной деятельности, среди которых различные финансовые, имущественные меры поддержки, а также информационная, консультационная и организационная поддержка. Поэтому для определения понятийного аппарата необходима разработка федерального закона ", - сообщила Святенко.
На федеральном уровне отсутствуют закрепленные понятия "ремесленная деятельность" и "субъект ремесленной деятельности", а также меры государственной поддержки для данной сферы, отметила она.
При этом на данный момент в ряде субъектов Российской Федерации приняты региональные законы о ремесленной деятельности, в том числе в Москве, Республиках Крым и Алтай, Краснодарском крае, Владимирской, Курганской и Челябинской областях и других, отметила Святенко.