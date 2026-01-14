В Коми намерены увеличить число обученных предпринимателей в 1,2 раза

Региональные власти хотят добиться показателя в 400 человек

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 14 января. /ТАСС/. Власти Республики Коми планируют увеличить в 2026 году количество обученных финансовой грамотности предпринимателей в 1,2 раза - до 400. В 2025 году обучение прошли 205 потенциальных предпринимателей и 106 субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили ТАСС в министерстве экономического развития, промышленности и транспорта региона.

"В 2025 году в обучающих мероприятиях, затрагивающих вопросы финансовой грамотности, приняли участие 205 граждан, желающих вести предпринимательскую деятельность, и 106 субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2026 году планируем увеличить количество обученных до 400", - сообщили ТАСС в Минэкономразвития Коми.

Обучают также граждан, претендующих на получение социального контракта, и участников специальной военной операции и членов их семей.

Вопросы финансовой грамотности и ведения бизнеса освещаются АНО Республики Коми "Центр развития предпринимательства" в обучающих программах для граждан, планирующих предпринимательскую деятельность - "Основы предпринимательской деятельности". Для действующих предпринимателей разработаны программы, направленные на повышение предпринимательских компетенций.

В Коми насчитывается 25,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, их количество ежегодно увеличивается на 1-2%. Количество занятых в сфере предпринимательства увеличилось в 2025 году на 8,2%, до 110 тыс. Это треть трудоспособного населения региона.