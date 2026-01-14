"Авито": в РФ спрос на концерты групп в новогодние праздники вырос почти втрое

Также в 1,6 раза чаще искали организаторов новогодних мероприятий, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россияне искали для выступлений на новогодних праздниках музыкальные группы почти в три раза чаще, чем в 2025 году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Авито услуги", текст которого есть у ТАСС.

"Особое внимание жители страны уделяли музыкальным группам: c 20 декабря 2025 года по 10 января 2026 года их искали в 2,7 раза активнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес к музыкантам без коллектива вырос в 2,3 раза, а к певцам - в 2,1 раза", - говорится в тексте.

Спрос на услуги организаторов новогодних мероприятий также вырос - в 1,6 раза год к году. Обычно в подобные услуги входят организация викторин и квизов, конкурсов с призами, командных игр и эстафет, а также других интерактивов для детей и взрослых, поделились аналитики.

Многие детские праздники не обходились без участия аниматоров. В число самых востребованных попали артисты в костюмах героев из детского мультсериала "Щенячий патруль" - их приглашали на торжества на 32% чаще, чем в 2025 году. Аниматоров в образе "железного человека" искали на 23% активнее, сказано в тексте.

Кроме того, в указанный период интерес россиян к организации мероприятий "под ключ" вырос на 17%. Такие услуги включают профессиональную музыкальную программу, кейтеринг, интерактивы.