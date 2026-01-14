Ozon зарегистрировал бренд для выпуска уходовой косметики

Запуск собственной линейки средств по уходу за телом планируется в первом квартале 2026 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Компания "Интернет решения", головная структура маркетплейса Ozon, подала заявку на регистрацию товарного знака Kix beauty по товарному классу "Косметика". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Роспатента.

В Ozon подтвердили газете, что под упомянутым брендом в первом квартале 2026 года планируется запуск собственной линейки средств по уходу за телом, включая баттеры и кремы для ног.

Производство косметической продукции предполагается организовать на мощностях российских партнеров. Реализация товаров будет осуществляться исключительно на площадке маркетплейса.