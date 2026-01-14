ТАСС: РФ за 11 месяцев 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию

Поставки выросли 18,9 млрд куб. м, следует из подсчетов ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия по итогам января - ноября 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 3%, до 18,9 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка Турции.

Согласно информации ведомства, в ноябре Турция импортировала из РФ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 1,2 млрд куб. м.

Всего за 11 месяцев 2025 года прокачка российского газа в Турцию достигла 18,9 млрд куб. м (+3,4%). Если учитывать также и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) (в 2025 году они не осуществлялись), то рост общих поставок российского газа в Турцию в январе - ноябре прошлого года составляет лишь 1,7%.

По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом СПГ превысили 21,5 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в эксплуатацию в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

Потребление газа в Турции в 2025 году установило рекорд за все время наблюдений, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных турецкой биржи EPIAS. Спрос на газ для внутреннего рынка в Турции в прошедшем году приблизился к 64 млрд куб. м (+13% к 2024 году).