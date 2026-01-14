Казахстан начнет более детальный поиск запасов золота и редкоземов

Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ, сообщили в пресс-службе правительства республики

АСТАНА, 14 января. /ТАСС/. Казахстан приступает в 2026 году к более детальной геологоразведке своих недр. Для реализации 20 проектов по возможному выявлению в том числе запасов золота и редкоземельных металлов планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"В ближайшие три года для реализации вышеуказанных 20 проектов, а также на проведение сейсморазведочных работ на территории малоизученных осадочных бассейнов, создание современной геологической инфраструктуры планируется направить 240 млрд тенге, или порядка $500 млн. Для сравнения за последние 15 лет было вложено $469 млн", - говорится в сообщении.

"В текущем году правительство Казахстана приступает к новому этапу исследования недр в более детальном масштабе", - пояснили в пресс-службе. Проекты включают анализ данных дистанционного зондирования Земли, аэрогеофизические и геохимические исследования, комплекс полевых работ.

В кабмине подчеркнули, что при формировании перечня участков учитывались факторы истощения запасов, отсутствие либо минимальное количество недропользователей и перспективность по приоритетным видам полезных ископаемых. В результате были определены площади, обладающие высоким потенциалом выявления месторождений меди, золота, свинца, цинка, редкоземельных элементов, барита, бокситов, указали в правительстве.