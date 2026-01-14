На Петербургской бирже реализовали один слиток золота и один слиток серебра

При этом объем торгов в секции "Металлы и сплавы" в 2025 году составил 98,7 тыс. тонн

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Две сделки в сегменте "Драгметаллы" были заключены на Петербургской бирже в 2025 году, в ходе которых был реализован один слиток золота и один слиток серебра, сообщили ТАСС в пресс-службе торговой площадки.

"В сегменте "Драгметаллы" были заключены две сделки, в ходе которых был реализован слиток золота весом 1 кг, и слиток серебра весом 29,516 кг", - сказали там. При этом объем торгов в секции "Металлы и сплавы" в 2025 году составил 98,7 тыс. тонн, весь этот объем пришелся на строительную арматуру.

"В отличие от биржевых торгов золотом как финансовым инструментом, Биржевой рынок драгметаллов, запущенный на Петербургской бирже, предусматривает поставку металла в слитках по каждой сделке. Спотовый биржевой рынок находится в стадии становления, участники рынка пока прорабатывают возможности заключения тестовых сделок, направленных на отработку технологий заключения биржевого договора и процедур поставки металла на разных условиях", - подчеркнули в пресс-службе торговой площадки.

Там добавили, что биржа ведет работу по выводу на торги платины и других драгметаллов, а также планирует продолжать работу по развитию биржевой торговли золотом и серебром.

Биржевые торги драгметаллами на Петербургской бирже были запущены 20 октября. В ходе первых торгов был реализован мерный слиток золота весом 1 кг. В декабре 2025 года на бирже был реализован первый слиток серебра.