В Хабаровском крае разведают четыре участка с полезными ископаемыми

Работы пройдут по проекту "Геология: возрождение легенды"

ХАБАРОВСК, 14 января. /ТАСС/. Участки с графитом, оловом, золотом и вольфрамом разведают в Хабаровском крае по федеральному проекту "Геология: возрождение легенды". Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"В перечне федерального проекта "Геология: возрождение легенды" на 2025-2027 годы у нас в регионе - четыре объекта для геологоразведочных работ на твердые полезные ископаемые. Это графит, олово, золото, вольфрам", - сообщил представитель правительства. Общий объем финансирования - 1,74 млрд рублей.

По данным государственного баланса, в крае 439 месторождений золота с запасами почти 845 тонн. Из них в распределенном фонде недр - 310 месторождений с запасами более 805 тонн.

"Как видим, нераспределенный фонд - это лишь 4,6%, поэтому минерально-сырьевую базу края мы должны развивать", - отметил собеседник агентства.

Федеральный проект "Геология: возрождение легенды" направлен на расширение минерально-сырьевой базы России и увеличение геологической изученности перспективных участков. Первый этап проекта длился с 2022 года по 2024 год. С 2025 года начат второй этап, он рассчитан до 2030 года.