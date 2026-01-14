"Автостат": в 2025 году продажи новых легких коммерческих машин упали на 22%

За этот период россияне купили 87 587 таких автомобилей, сообщили в агентстве

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Продажи новых легких коммерческих автомобилей в России по итогам 2025 года сократились по сравнению с предыдущим годом на 21,9% - до 87,5 тыс. единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам 2025 года в России было реализовано 87 587 новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 21,9% меньше, чем в предыдущем году", - сказано в сообщении.

Лидерами марочного рейтинга в 2025 году стали GAZ (41,6 тыс. единиц), Lada (15 тыс. единиц), УАЗ (10,9 тыс. единиц), Sollers (7,5 тыс.) и Foton (2,4 тыс. единиц).

В топ-5 модельного рейтинга по итогам 2025 года вошли GAZ Gazelle Next (21 тыс. единиц), Lada Largus VU (9,4 тыс. единиц), GAZ 3302 (6,1 тыс. единиц), Sollers Atlant (5,7 тыс. единиц) и Lada Granta VU (5,3 тыс. единиц).

При этом в декабре 2025 года в России было реализовано 9,3 тыс. новых легковых коммерческих автомобилей, что на 20,4% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.

Наиболее востребованными моделями в декабре стали также GAZ Gazelle Next (2,5 тыс. единиц), Lada Largus VU (811 единиц), GAZ 3302 (617 единиц), Sollers Atlant (581 единиц) и УАЗ 3909 (508 единиц).