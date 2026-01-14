"Отелло": в 2025 году дороже всего россиянам обошелся отдых в отеле в Сочи

Туристы заплатили за бронирование 1,3 млн рублей, сообщается в исследовании

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Самые дорогие отельные бронирования в России в 2025 году были отмечены в Сочи и Сириусе - туристы заплатили 1,3 млн рублей и 1,2 млн рублей соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса "Отелло" от 2ГИС (текст есть у ТАСС).

"Самое дорогое бронирование 2025 года зафиксировано в Сочи, где недельный отдых на одного человека в пятизвездочном спа-отеле с завтраком обошелся в 1,3 млн рублей. На втором месте Сириус - пятидневное размещение четырех человек в курортном комплексе с завтраком стоило 1,2 млн рублей. Замыкает тройку лидеров Кирьявалахти (Карелия), где пять человек провели 10 дней в загородном отеле за 1 млн рублей", - рассказали в компании.

По данным сервиса, больше всего в 2025 году вырос спрос на бронирование проживания в Кисловодске, Владимире и Ярославле - более чем вдвое к 2024 году. Наибольшее количество бронирований отелей в 2025 году традиционно приходилось на праздничные дни - 12 июня (День России), майские праздники и 2 ноября (День народного единства).

Согласно исследованию, лидером для семейного отдыха в 2025 году стала Анапа - в этом городе половину бронирований делали семьи с детьми. Также существенная доля таких бронирований зафиксирована в Сириусе (36%) и Волгограде (32%).