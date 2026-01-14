Объем торговли Китая и России в 2025 году сократился на 6,9%

По информации китайской таможни, он составил $228,1 млрд

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Объем китайско-российской торговли в 2025 году сократился по сравнению с 2024 годом на 6,9%, до $228,1 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным ведомства, экспорт из Китая в РФ за отчетный период уменьшился на 10,4% и составил $103,3 млрд. Показатель импорта из России в КНР понизился на 3,9% и достиг $124,79 млрд.

Как следует из оглашенной статистики ГТУ, положительное сальдо РФ по итогам ее торгового взаимодействия с Китаем за минувшие 12 месяцев составило $21,49 млрд. Это на 55,4% больше, чем в 2024 году.

Кроме того, в декабре товарооборот двух стран увеличился по сравнению с ноябрем на 19,6%, до $24,39 млрд. В том числе поставки из КНР в Россию выросли на 22,7% и достигли $11,71 млрд, а из РФ в Китай - составили $12,68 млрд (повышение на 17%).

Основная часть российских товаров, поставляемых в КНР, по стоимости приходится на нефть, природный газ и уголь. Среди прочей номенклатуры - медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. Китай экспортирует в РФ широкий перечень продукции - от автомобилей, тракторов, компьютеров, смартфонов, промышленного и специализированного оборудования до детских игрушек, одежды и обуви. В ноябре 2025 года власти двух стран опубликовали коммюнике, в котором подтвердили стремление к оптимизации структуры совместной торговли за счет таких факторов, как электронная коммерция, аграрный сектор и первичная переработка.

Товарооборот двух стран в 2023 году увеличился на 26,3%, до $240,11 млрд. В 2024 году КНР и Россия обновили рекорд - показатель превысил $244 млрд.