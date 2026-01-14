Товарооборот Китая и США в 2025 году упал на 18,7%

По данным таможни КНР, он составил $559,74 млрд

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Объем китайско-американской торговли в 2025 году сократился по сравнению с 2024 годом на 18,7% и составил $559,74 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт из Китая в Соединенные Штаты за отчетный период составил $420,05 млрд, упав на 20%. Импорт продукции США в КНР сократился на 14,6%, до $139,69 млрд.

Положительное сальдо китайской стороны за 12 месяцев уменьшилось на 22,3%, до $280,36 млрд.

В декабре товарооборот двух государств увеличился по сравнению с ноябрем на 2,8%, до $45,1 млрд. В том числе поставки из Китая в Соединенные Штаты составили $34,17 млрд (повышение на 1,1%), а из США в КНР - выросли на 18,2%, до $10,92 млрд.

Китай импортирует из Соединенных Штатов сою, хлопок и кукурузу, микросхемы, внедорожники, коксующийся уголь, медь и медную руду. Американская сторона закупает у КНР смартфоны, малоценные товары с упрощенным таможенным оформлением, компьютеры, литиево-ионные батареи, детские игрушки, продукцию из пластика, камеры слежения, бытовые приборы, одежду, обувь и многое другое.

В 2023 году объем торговли Китая и США уменьшился на 11,6% и составил $664,45 млрд. Однако в 2024 году показатель повысился на 3,7%, до $688,28 млрд.