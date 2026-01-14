Стоимость серебра обновила исторический максимум

Цена за драгметалл превысила $90 за тройскую унцию

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $90 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:55 мск, цена на драгметалл росла на 4,59% и составляла $90,3 за тройскую унцию.

К 07:10 мск стоимость серебра ускорила рост до $90,83 за тройскую унцию (+5,2%).