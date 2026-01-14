"Логика молока" приобрела завод по производству мороженого в Новосибирске

Предприятие является крупнейшим производителем мороженого в Сибири и входит в топ-10 лидеров России

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Логика молока" (бывшая Health & Nutrition) объявил о приобретении предприятия по производству мороженого "Полярис" в Новосибирске.

"Компания "Логика молока", ведущий производитель свежих молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России, объявляет о приобретении предприятия по производству мороженого "Полярис", которое расположено в Новосибирске. Предприятие является крупнейшим производителем мороженого в Сибири и входит в топ-10 лидеров России", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что завод по итогам 2025 года выпустил более 19 тыс. тонн продукции, включая линейки собственных торговых марок ретейлеров, а также обладает крупнейшим за Уралом холодильно-складским комплексом. Завод выпускает более 80 видов мороженого под различными брендами.

Отмечается, что компания планирует продолжить инвестиции в расширение производственных мощностей завода и создание новых рабочих мест, а также сохранить текущую управленческую команду завода и в 2026 году начать реализовывать поэтапный план интеграции для создания синергий в рамках объединенной группы.

Как подчеркнули в компании, приобретение нового актива - важный шаг в реализации стратегии компании до 2030 года, которая предполагает выход на новые рынки, в том числе перспективный и быстрорастущий рынок мороженого, а также расширение продуктовой линейки и укрепление лидирующих позиций компании в молочной промышленности РФ.

"Компания активно развивается, постоянно изучает возможности выхода на новые рынки и расширения в новых категориях, поэтому приобретение завода "Полярис" - одного из лидеров производства мороженого в России - является логичным шагом для достижения наших амбициозных целей", - отметил генеральный директор "Логики молока" Якуб Закриев, чьи слова приводятся в сообщении.