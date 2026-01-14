Reuters: Пакистан будет сотрудничать с криптофирмой семьи Трампа

Речь идет, по данным агентства, о возможности использования стейблкойна для трансграничных расчетов

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Пакистанские власти подписали соглашение с криптофирмой World Liberty Financial (WLF), связанной с семьей президента США Дональда Трампа, в связи с изучением возможностей проведения цифровых платежей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Речь идет, по его данным, о возможности использования стейблкойна для трансграничных расчетов. В соответствии со сделкой WLF будет сотрудничать с центральным банком Пакистана для интеграции своей криптовалюты в регулируемую структуру цифровых платежей. Это позволит токену функционировать параллельно с собственной инфраструктурой цифровых валют Пакистана, говорится в публикации.

Криптопроект World Liberty Financial был основан около полутора лет назад во время предвыборной кампании Трампа. Тогда он заявил, что это поможет "сделать Америку снова великой, но в этот раз с помощью криптовалют". Семье Трампа принадлежит почти четверть всех токенов WLFI. Сам президент США назван почетным соучредителем World Liberty Financial.

В марте 2025 года американский лидер подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткойнов. Как сообщал инвестор Дэвид Сакс, который был назначен сопредседателем научно-консультативного комитета при президенте и ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, резерв может достигать примерно 200 тыс. биткойнов.