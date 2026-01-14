Экспортные продажи "Автоваза" в 2025 году выросли на 31%

Показатель составил 23 тыс. автомобилей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Экспортные продажи "Автоваза" в 2025 году увеличились на 31% по сравнению с предыдущим годом и составили 23 тыс. автомобилей, следует из презентации компании, представленной вице-президентом по продажам и маркетингу Дмитрием Костроминым.

Фактические отгрузки автомобилей за рубеж за отчетный период достигли 20,7 тыс. единиц.

Для развития международного присутствия в 2025 году были открыты семь новых дилерских центров в Белоруссии, Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Иране, Монголии и Египте. Также был завершен процесс сертификации автомобилей Lada для выхода на рынок Вьетнама.