Госдума приняла в I чтении законопроект о региональном инвестиционном стандарте

Регионы получают право утверждать инвестиционные декларации, определять специализированные организации по работе с инвесторами, формировать комитеты и обеспечивать механизм обратной связи

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который закрепляет в законодательстве уже используемые регионами инструменты по сопровождению инвестиционных проектов. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "Об инвестиционной деятельности в России, осуществляемой в форме капитальных вложений".

Законопроект подготовлен во исполнение одного из пунктов перечня поручений президента РФ по итогам Петербургского международного экономического форума 5-8 июня 2024 года. В последние годы регионы внедрили набор организационных механизмов, направленных на создание благоприятных условий для инвесторов: инвестиционные декларации, специализированные агентства по привлечению инвестиций, инвестиционные комитеты при губернаторах и механизмы обратной связи с инвесторами. Законопроект формализует эти практики на уровне федерального закона и устанавливает единый подход к их использованию.

Согласно законопроекту, регионы получают право утверждать инвестиционные декларации, определять специализированные организации по работе с инвесторами, формировать инвестиционные комитеты и обеспечивать механизм обратной связи. Также предлагается ввести мониторинг реализации таких мероприятий: сбор и анализ данных будет вести Минэкономразвития РФ совместно с федеральными и региональными органами власти, а результаты мониторинга будут направляться президенту. Отдельная глава посвящена работе муниципалитетов, для них предлагается закрепить возможность назначения из числа муниципальных служащих инвестиционных уполномоченных - должностных лиц, отвечающих за взаимодействие с субъектами инвестиционной деятельности и создание на местном уровне условий для реализации инвестиционных проектов.

Инициатива направлена на закрепление передовых практик региональных инвестиционных стандартов, внедренных в регионах при поддержке правительства РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ) в течение последних четырех лет, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

"К концу 2025 года региональный инвестиционный стандарт успешно внедрен во всех 89 субъектах РФ. С декабря 2024 года агентствами развития регионов сформировано 359 инвестиционных предложений на сумму свыше 1,3 трлн рублей. В случае принятия законопроекта будут сформированы единые правовые, унифицированные подходы к реализации механизма регионального инвестиционного стандарта на всей территории страны. Это позволит субъектам РФ выстраивать системную работу с инвесторами, обеспечивать предсказуемость и прозрачность инвестиционного климата в регионах, создавать равные условия для всех участников инвестиционного процесса и стимулировать приток инвестиций в экономику России", - рассказал он.