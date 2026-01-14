"Укрэнерго": в пяти областях Украины и Киеве применяются аварийные отключения света

В Киевской и Черниговской областях полностью или частично остались без света из-за сложных погодных условий 12 населенных пунктов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии 14 января применяются в пяти областях Украины - Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской Харьковской, а также в столице. Об этом сообщает в Telegram-канале компания "Укрэнерго".

В компании уточнили, что из-за повреждений энергообъектов этой ночью были также обесточены потребители в Днепропетровской и Житомирской областях.

Кроме того, 12 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях полностью или частично остались без света из-за сложных погодных условий.

Меры по ограничению потребления электроэнергии действуют 14 января для домохозяйств и промышленности во всех регионах страны.

Ранее в эфире канала "Киев-24" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко призвал украинцев не питать иллюзий, потому что в течение зимы ситуация с обеспечением их электроэнергией не улучшится.