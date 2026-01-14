В Заполярье грантовую программу для бизнеса расширят на приобретение франшизы

Это позволит предпринимателям запускать бизнес по готовым моделям, снижая риски и ускоряя окупаемость

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 14 января. /ТАСС/. Региональная программа грантов для бизнеса в Мурманской области "Губернаторский старт" в 2026 году расширится на приобретение франшизы. Об этом сообщили министерстве туризма и предпринимательства региона.

"В 2026 году обновляются условия программы грантовой поддержки предпринимателей "Губернаторский старт". Изменения расширят перечень приоритетных направлений и добавят новые возможности для использования средств. Одно из ключевых нововведений - возможность направлять грант на приобретение франшизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит предпринимателям запускать бизнес по готовым моделям, снижая риски и ускоряя окупаемость. Также размер грантовой поддержки будет разделен по направлениям.

"На проекты в сфере туристической индустрии, инициативы по повышению рождаемости и увеличению численности населения, а также на проекты по внедрению инноваций и коммерциализации научных разработок можно будет получить до 2 млн рублей. На развитие региональных брендов - их продвижение и масштабирование, формирование имиджа Мурманской области - предусмотрен грант до 1 млн рублей", - добавили в Минтуризма.

Прежние приоритетные категории получателей грантов сохранятся. На 2 млн рублей по-прежнему могут претендовать кафе, столовые и кофейни, центры социальных и бытовых услуг, креативные пространства и коворкинги.

"Губернаторский старт" в Мурманской области реализуется в рамках стратегического плана "На Севере - жить!" с 2020 года. По программе можно получить финансовую поддержку на запуск и развитие новых бизнес-проектов в регионе. За время ее действия гранты получили более 190 предпринимателей на 232 млн рублей.