В I полугодии "Саханефтегазсбыт" доставит автотранспортом 22 тыс. т топлива в улусы Якутии

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Компания "Саханефтегазсбыт" в Якутии приступила к доставке топлива через автозимники, всего за первое полугодие планируется доставить автотранспортом в районы около 22 тыс. т нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Саханефтегазсбыт" является ключевым участником северного завоза и единственным предприятием в Якутии, которое имеет собственный емкостной парк в большом количестве.

"За первое полугодие 2026 года мы планируем доставить автотранспортом в наши филиалы порядка 22 тыс. тонн нефтепродуктов. По состоянию на 14 января 2026 года фактически отгружено 3 290 тонн", - приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Саханефтегазсбыт" Виктора Лебедева.

По его словам, сейчас перевозки осуществляются в основном по направлениям Нижний Бестях - Жатай и Нижний Бестях - Хандыга.

В северных и арктических районах "Саханефтегазсбыт" начнет доставлять топливо только после официального повышения грузоподъемности на реках Яна и Индигирка, что зависит от погодных условий. "На сегодня предприятие активно проводит работу с комиссионерами по закрытию задолженности за нефтепродукты и тару за прошлые годы. По мере закрытия задолженности подписываются договоры комиссии, а также проводится договорная кампания с перевозчиками", - уточняется в сообщении.

По данным регионального правительства, план перевозок жизнеобеспечивающих грузов на зимний период 2025/2026 годов составляет в целом 613,4 тыс. тонн.