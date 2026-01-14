Цена нефти Brent на ICE превысила $66 за баррель впервые с 27 октября

Сумма росла на 0,9%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $66 за баррель впервые с 27 октября 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:32 мск, стоимость Brent росла на 0,9%, до $66,06 за баррель.

К 13:47 мск Brent ускорил рост до $66,22 за баррель (+1,15%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 1,14% - до $61,85 за баррель.