ГД одобрила в I чтении контроль иностранных инвестиций при недропользовании

Документ направлен на расширение перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иностранными инвестициями в организации и предприятия, деятельность которых имеет стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны. Речь, в частности, идет об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования и производства рыбной продукции. Поправки вносятся в законы "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

Документ направлен на расширение перечня видов деятельности, имеющих стратегическое значение: в этот перечень включается, в частности, пользование участком недр, который не отнесен к участкам недр федерального значения и расположен на территории одного или нескольких субъектов РФ.

Речь идет об участках, которые содержат месторождения с извлекаемыми запасами нефти от 50 млн до 70 млн тонн, с запасами газа от 30 млрд до 50 млрд куб. м, коренные (рудные) с запасами золота от 30 до 50 тонн, с запасами меди от 300 тыс. до 500 тыс. тонн; проявления урана, особо чистого кварцевого сырья, редких земель иттриевой группы, никеля, кобальта, тантала, ниобия, бериллия, алмазов (за исключением россыпных), лития (за исключением гидроминерального сырья), металлов платиновой группы (за исключением россыпных).

В перечень стратегических видов деятельности будет включена деятельность по производству рыбной продукции в случае, когда выручка хозяйствующего субъекта от нее составляет 50% и более общей суммы выручки за последний год, а суммарная балансовая стоимость активов такого субъекта и его группы лиц превышает 800 млн рублей.

Как пояснил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ), появляется низкий порог для фиксации участия: при достижении 5% голосов в стратегическом обществе иностранный инвестор или группа лиц направляет уведомление. "Это предложение касается и компаний, которые получили право на добычу водных биоресурсов, и недропользователей, работающих с участками, содержащими значительные запасы нефти, газа, меди или золота", - указал он.

Сделки по приобретению иностранными инвесторами активов (акций, долей, имущества) российских предприятий, осуществляющих такую деятельность, будут предварительно согласовываться с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласование с правкомиссией будет осуществляться и при приобретении иностранными инвесторами основных производственных средств, используемых для осуществления стратегических видов деятельности и находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Законопроект направлен на защиту суверенитета

Проект закона вносит несколько важных изменений, направленных на защиту суверенитета и безопасности нашей страны, отметил в беседе с журналистами первый зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

"В частности, предлагается расширить перечень видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства: речь идет, в том числе, о пользовании участками недр, которые, несмотря на то, что не относятся к участкам недр федерального значения, содержат месторождения с запасами нефти, газа, золота, меди и других полезных ископаемых. Так же это коснется пользования участками, содержащими подземные воды, которые используются для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет 3 тыс. куб. м в сутки и более", - рассказал он.

Ужесточается государственный контроль над иностранным участием в области рыбохозяйственного комплекса - производство рыбы и прочей продукции рыболовства также будет отнесено к стратегическим видам деятельности, пояснил Игошин.

Новые законодательные нормы установят дополнительную защиту стратегически важных отраслей экономики России, в первую очередь, ее продовольственной безопасности, сохранения природных ресурсов, добавил депутат. "Мы будем продолжать эту работу", - подчеркнул Игошин.