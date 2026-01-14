Хуснуллин: cтроительная отрасль России в 2025 году отработала хорошо
11:36
обновлено 11:57
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Строительная отрасль России в 2025 году отработала хорошо, запланированные показатели выполнены. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"По итогам 2025 года мы неплохо отработали. У нас объем ввода недвижимости сопоставим с 2024 годом - и жилой, и нежилой. Чуть меньше по жилью и практически сопоставимо по "нежилью". То есть мы все показатели выполнили", - сказал Хуснуллин.
Хуснуллин подчеркнул, что все показатели нацпроекта "Инфраструктура для жизни", несмотря на то что это был первый год его реализации, стройотрасль России выполнила.
Ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщал, что в 2025 году ввод жилья в России составил 107,6 млн кв. м.