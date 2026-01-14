На Украине заявили о критической ситуации в энергетике

Особенно тяжелая она в Киеве и Киевской области, заявил кандидат на пост министра энергетики страны Денис Шмыгаль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ситуация в энергетике Украины является критической, особенно тяжелая она в Киеве и Киевской области. Об этом заявил кандидат на пост министра энергетики Украины Денис Шмыгаль, выступая на заседании Верховной рады. Трансляцию заседания ведет телеканал "Рада".

"Ситуация в энергетике остается критической. Особенно тяжело в Киеве и Киевской области", - сказал он.

К вечеру 13 января около 500 многоэтажных домов в Киеве оставались без отопления. Из-за нехватки электроэнергии в районах правобережья было приостановлено движение трамваев и троллейбусов. На часть маршрутов для замены вышли автобусы. Как сообщили ТАСС очевидцы, электричество в Киеве появляется на два-три часа в сутки, в работе систем отопления и водоснабжения возникают перебои.