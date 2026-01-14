РЖД намерены продать офис в Москве-Сити

Совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу холдинга на 2026 год в объеме 713,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют продать площади в небоскребе Moscow Towers в кластере "Москва-Сити", подтвердил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Да, это правда", - сказал он, отвечая на вопрос о намерении продать площади. "Инвестпрограмма [РЖД] построена таким образом: есть набор обязательных мероприятий, а ряд мер будет зависеть от экономической ситуации и определенных обстоятельств", - пояснил министр.

Ранее совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу холдинга на 2026 год в объеме 713,6 млрд руб. (в 2025 году - 890,9 млрд руб).

В 2024 году стало известно, что РЖД приобрели более 350 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers, в Москве-Сити. Общая площадь небоскреба Moscow Towers составляет 411 тыс. кв. м. Компания сообщала, что планирует разместить в новом офисе 17 тыс. сотрудников, это позволит существенно снизить операционные расходы на содержание офисной недвижимости и увеличить эффективность ее использования на 20%.

