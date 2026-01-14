Госдума приняла в I чтении законопроект об уточнении полномочий Корпорации МСП

Законопроект исключает из функций корпорации оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в частности, передачу им в собственность, владение или пользование объектов недвижимости

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий полномочия и функции Корпорации развития МСП. Документ инициирован группой депутатов от разных фракций. Поправки вносятся в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Законопроект исключает из функций корпорации оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в частности, передачу им в собственность, владение или пользование объектов недвижимости (включая земельные участки). Также упраздняется необходимость разработки и утверждения советом директоров корпорации программ деятельности - трехлетней и долгосрочной.

Как пояснил член комитета Госдумы по МСП, соавтор законопроекта Алексей Говырин (фракция "Единая Россия"), законопроект вносит точечные изменения в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. "Ранее в законе значилось, что Корпорация МСП может оказывать имущественную поддержку предпринимателям - например, передавать здания, помещения или землю. Но на практике у нее нет такого имущества и никогда не было. Реализовать эту норму было невозможно, и она превращалась в формальность, которая лишь создавала путаницу и завышенные ожидания у предпринимателей", - указал он. В законопроекте предлагается исключить этот пункт, чтобы сделать структуру полномочий корпорации точной и соответствующей реальному положению дел: убирается неработающая функция, а предпринимательская среда избавляется от правовой иллюзии, не подкрепленной механизмами исполнения, отметил Говырин.

Вторая часть изменений касается плановых документов корпорации, рассказал парламентарий. "Сейчас она обязана готовить стратегию развития, годовую программу, трехлетнюю программу и долгосрочную программу. Такая система сложилась еще несколько лет назад, но сегодня она уже не согласуется с новым порядком стратегического планирования для компаний с государственным участием. С августа 2024 года действует единый стандарт, по которому базовым документом становится стратегия развития, а годовые программы служат инструментом ее реализации. Поэтому избыточные требования к подготовке трехлетних и долгосрочных программ убираются. Это делает планирование более четким: стратегия задает направление, а ежегодная программа - конкретные меры на ближайший год", - пояснил Говырин.