Эксперт Панов: бизнес в России в 2026 году будет сокращать непрофильные расходы

Председатель Санкт-Петербургского отделения "Деловой России" отметил, что важным элементом повышения эффективности станет автоматизация, цифровизация, роботизация и внедрение ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Бизнес в 2026 году продолжит сокращать непрофильные расходы и внедрять цифровые технологии для повышения эффективности, сообщил ТАСС председатель Санкт-Петербургского отделения "Деловой России" Дмитрий Панов.

"На наш взгляд, стремление к оптимизации расходов - естественный процесс для любого бизнеса. Однако в предстоящем году новые параметры налогообложения и сохраняющееся давление высоких процентных ставок будут подталкивать предпринимателей к еще более обдуманным решениям. Бизнес будет оценивать свои затраты буквально с хирургической точностью", - отметил он.

По его словам, потребность в квалифицированных специалистах сохранится, но работодатели будут вынуждены в отдельных случаях пересматривать корпоративные бонусные программы и действующие "соцпакеты", уделяя большее внимание переподготовке и повышению квалификации сотрудников.

"Безусловно, важным элементом повышения эффективности станет автоматизация, цифровизация, роботизация и внедрение ИИ в ключевые технологические процессы предприятий", - считает эксперт.

При этом, по его словам, наиболее уязвимыми могут оказаться работники сферы торговли и финансовых услуг, заменяемые высокотехнологичными онлайн-сервисами.

По мнению Панова, в 2026 году компании могут сократить расходы на маркетинг, рекламу, арендные и коммунальные платежи, оптимизируя офисные площади и используя формат удаленной или гибридной работы сотрудников. В этот же список попадут командировки, корпоративные мероприятия и закупка фирменной сувенирной продукции. Это дополнительно позволит компаниям сохранить финансовую устойчивость и одновременно поддерживать ключевые направления развития.