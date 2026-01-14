Кабмин 15 января обсудит новые поправки по борьбе с кибермошенничеством

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ужесточение штрафов за продажу сим-карт в неустановленных местах и ряд других мер по борьбе с кибермошенничеством будут обсуждаться на заседании правительства РФ в четверг, 15 января. Как сообщил ТАСС источник в отрасли, будут рассмотрены два проекта поправок - в КоАП и в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

"Законопроекты будут рассмотрены на заседании в четверг", - сказал собеседник агентства. В случае одобрения проектов, они будут внесены в Госдуму.

Предполагается, в частности, увеличить штрафы за продажу sim-карт в неустановленных местах или неуполномоченными лицами. В свою очередь, за повторное нарушение в сфере предоставления услуг связи иностранцам виновному будет грозить уголовное наказание. Законопроекты содержат и несколько других нововведений, направленных на противодействие киберпреступлениям, сказал источник.