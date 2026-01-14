Торгпред РФ не считает критичным сырьевой характер экспорта в Китай

Алексей Дахновский при этом отметил, что России необходимо повышать уровень переработки и маржинальность торговли

ПЕКИН, 14 января. /ТАСС/. Структура российского экспорта в Китай не претерпела кардинальных изменений и по-прежнему опирается на энергоресурсы, однако не стоит воспринимать это как проблему, заявил ТАСС торговый представитель России в КНР Алексей Дахновский.

"Основу поставок традиционно составляют ресурсы, прежде всего энергетические, среди которых преобладают нефть и газ. В нашей стране и за рубежом распространено критическое отношение к высокой доле сырья в российских продажах, однако не считаю нужным драматизировать ситуацию", - ответил торгпред на вопрос о перспективах диверсификации российского экспорта в Китай. Дахновский отметил, что наличие богатых запасов первичных энергоносителей служит "базовым компонентом промышленного потенциала любой страны".

Он подчеркнул, что Китай проявляет значительный интерес к широкому спектру "наименований природных ресурсов, который предлагает Россия", что говорит о "высоком уровне взаимной дополняемости в двусторонней торговле". Торгпред добавил, что России необходимо повышать уровень переработки и маржинальность торговли. По его словам, уже сейчас растут поставки химической продукции, металлов и удобрений, а также реализуются проекты строительства новых предприятий "по выпуску продукции высоких переделов, ориентированных на Китай".

По данным Главного таможенного управления КНР, объем внешней торговли Китая по итогам 2025 года обновил исторический максимум, увеличившись на 3,2% - до $6,35 трлн. При этом экспорт вырос на 5,5%, до $3,77 трлн, а импорт остался на уровне прошлого года - $2,58 трлн, что привело к росту положительного сальдо торгового баланса на 18,9%, до $1,18 трлн.

Товарооборот Китая с Россией на этом фоне продемонстрировал снижение на 6,9% по сравнению с рекордным 2024 годом, составив $228,1 млрд. Китайский экспорт в РФ сократился на 10,4%, до $103,3 млрд, а импорт российской продукции - на 3,9%, до $124,79 млрд. В то же время положительное сальдо России в торговле с Китаем выросло более чем на 55%, достигнув $21,49 млрд.