Финансирование северного завоза увеличится втрое в 2026 году

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что поэтапно внедряется новая модель поставок

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Объем финансирования северного завоза с использованием бюджетных кредитов увеличится в три раза в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"В 2026 году в три раза увеличится объем финансирования северного завоза с использованием бюджетных кредитов. В прошлом году на эти цели было выделено более 10,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отметил, что поэтапно внедряется новая модель поставок - действующие механизмы дополняются более технологичными. Этой зимой все населенные пункты обеспечены топливом, значит, теплом. Снабжение стало более надежным благодаря приоритизации грузов северного завоза при доставке.

Для обеспечения надежности и ритмичности поставок утвержден план северного завоза на 2026-2028 годы. Действия участников цепочки поставок будут координироваться через цифровую платформу ФГИС "Северный завоз", введен в эксплуатацию первый модуль. Главные цели на 2026 год - дальнейшее расширение ассортимента товаров, повышение их доступности, в том числе за счет локализации производства ряда наименований продукции, модернизации объектов энергетики, использующих привозное топливо. В этом году флот под управлением АО "Росатом Арктика" задействуют для снабжения Якутии, Камчатки, Хабаровского края и Сахалина.

Также в Якутии завершается создание сети из 13 торгово-логистических центров, которые уже позволили расширить ассортимент поставляемой продукции - этот механизм будет распространен на другие северные регионы. Кроме того, планируется развивать сеть сервисов электронной коммерции, которые придут в самые северные поселки.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий Крайнего Севера. Доставка грузов в эти места сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.