"Автоваз" закончил 2025 год с прибылью

Финансовыми партнерами компании являются практически все крупнейшие банки, как государственные, так и частные, указал глава компании Максим Соколов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Автоваз" завершил 2025 финансовый год с прибылью. Об этом заявил глава компании Максим Соколов на пресс-конференции.

"По предварительным финансовым итогам, "Автоваз" как группа закончила 2025 финансовый год безубыточно - то есть с прибылью", - сказал Соколов.

По его словам, "Авто финанс банк", входящий в периметр группы, также был прибыльным по итогам 2025 года. "Деньги он привлекал по рыночным ставкам. Ключевая ставка была большая, рыночная ставка была еще выше. Но таковы макроэкономические условия, на которых работали абсолютно все юридические лица", - отметил глава "Автоваза".

Он добавил, что финансовыми партнерами компании сейчас являются практически все крупнейшие банки, как государственные, так и частные. Соколов также назвал Сбербанк не только финансовым, но и стратегическим партнером. Большая часть кредитного портфеля "Автоваза", по его словам, была сформирована при предыдущих акционерах. "Ставка, которая была на уровне 4%, позволяла это делать. Но с тех пор "собачка подросла" - процентная нагрузка увеличилась. Тем не менее мы смогли достойно ответить на этот вызов, обеспечив безубыточную финансовую модель нашей деятельности", - резюмировал Соколов.

В декабре 2025 года глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что "Автоваз" завершит 2025 год с прибылью, несмотря на сложную конкуренцию с китайскими производителями.