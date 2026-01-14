ОПЕК сохранила прогноз роста предложения нефти от стран "не ОПЕК" в 2026 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту предложения нефти от стран "не ОПЕК+" в 2026 году на уровне 0,6 млн баррелей в сутки (б/с) - до 54,78 млн б/с, следует из отчета ОПЕК.

Организация отмечает, что основными драйверами роста поставок нефти среди стран "не ОПЕК+" станут США, Канада, Бразилия и Аргентина.

В 2027 году, по прогнозу, добыча жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК+, также увеличится на 0,6 млн б/с, до 55,39 млн б/с. Ключевыми драйверами роста, как ожидается, станут Бразилия, Канада, Катар и Аргентина.