Россия в декабре снизила добычу нефти на 73 тыс. б/с

РФ добывала меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 270 тыс. б/с

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия в декабре 2025 года сократила добычу нефти на 73 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 9,304 млн б/с, и добывала меньше плана ОПЕК+ с учетом компенсаций и добровольных сокращений на 270 тыс. б/с. Это следует из данных, представленных в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В декабре Россия должна была добывать 9,574 млн б/с с учетом всех добровольных ограничений. При этом компенсировать сверхдобычу в этом месяце не требовалось. В результате фактическая добыча оказалась ниже установленного плана на 270 тыс. б/с.

В настоящее время добыча нефти в России ограничена сделкой ОПЕК+. С начала 2024 года по март 2025 года базовая квота России на добычу с учетом добровольных ограничений составляла 8,978 млн б/с. Этот показатель не учитывал обязательства по компенсации сверхдобычи, допущенной в период добровольных ограничений.

С апреля 2025 года Россия, согласно плану ОПЕК+, приступила к росту добычи, и этот показатель ежемесячно будет постепенно увеличиваться. Изначально восстановление добычи было рассчитано до сентября 2026 года, однако страны ОПЕК+ начали наращивать добычу более высокими темпами на фоне благоприятной ситуации на рынке нефти.

В начале ноября 2025 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали на первый квартал 2026 года решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в связи с сезонностью. Так, квоты стран на добычу нефти в январе - марте 2026 года аналогичны квотам на декабрь 2025 года. Квота РФ на добычу нефти на этот период составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти.

На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ сохранила это решение в силе.