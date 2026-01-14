Страны ОПЕК+ в декабре 2025 года снизили нефтедобычу на 197 тыс. б/с

Они добывали нефть на 784 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Страны ОПЕК+, участвующие в сделке по сокращению добычи нефти, в декабре 2025 года снизили производство на 197 тыс. баррелей в сутки (б/с) и добывали на 784 тыс. б/с ниже плана с учетом добровольных сокращений и компенсаций. Это следует из данных, представленных в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Без Ливии, Ирана и Венесуэлы, которые освобождены от исполнения сделки, объем производства странами альянса составил 37,437 млн б/с. А с учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на декабрь, страны ОПЕК+ должны были добывать 38,221 млн б/с. Таким образом, альянс добывал ниже плана на 784 тыс. б/с.

Среди ведущих восьми стран ОПЕК+ Россия отстала от квоты в декабре на 270 тыс. б/с, ОАЭ отстали от плана на 19 тыс. б/с, Ирак - на 34 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 25 тыс. б/с, а Кувейт добывал на 4 тыс. б/с меньше плана. Алжир практически уложился в квоту, добывал ниже на 1 тыс. б/с.

Ниже договоренностей, предусмотренных ОПЕК+, оказалась добыча и у ряда африканских стран. Это Южный Судан - на 8 тыс. б/с, Судан (на 46 тыс. б/с), Конго (на 16 тыс. б/с), Экваториальная Гвинея (на 12 тыс. б/с).

При этом некоторые страны продолжили превышать свои обязательства по добыче в рамках сделки ОПЕК+. Так, Казахстан в декабре добывал больше плана ОПЕК+ на 84 тыс. б/с (1,522 млн б/с против квоты в 1,438 млн б/с с учетом графика компенсаций перепроизводства нефти), Оман также немного превысил квоту в декабре - на 4 тыс. б/с, Габон - на 50 тыс. б/с.

Среди стран ОПЕК, не участвующих в ограничениях по сделке ОПЕК+, в Ливии в декабре добыча выросла на 21 тыс. б/с, до 1,311 млн б/с, в Иране - снизилась на 1 тыс. б/с, до 3,187 млн б/с, в Венесуэле - на 60 тыс. б/с, до 896 тыс. б/с.