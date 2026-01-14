"Восьмерка" ОПЕК+ в декабре отстала от плана по добыче нефти на 265 тыс. б/с

Страны организации снизили производство на 203 тыс. баррелей в сутки в последний месяц 2025 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, в декабре 2025 года снизили производство на 203 тыс. баррелей в сутки (б/с) вместо запланированного роста на 137 тыс. б/с и добывали на 265 тыс. б/с меньше согласованного плана с учетом добровольных компенсаций. Это следует из отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

В декабре восемь стран ОПЕК+ должны были нарастить добычу нефти на 92 тыс. б/с по сравнению с ноябрем с учетом обязательств по компенсации сверхдобычи, до 33,025 млн б/с. Однако реально добыча упала к ноябрю на 203 тыс. б/с - до 32,76 млн б/с. Таким образом, отставание от плана составило 265 тыс. б/с.

Казахстан в декабре 2025 года добывал на 84 тыс. б/с выше квоты с учетом компенсаций, Оман также немного превысил квоту в декабре - на 4 тыс. б/с.

Россия добывала меньше своей квоты в декабре на 270 тыс. б/с, ОАЭ отстали от плана на 19 тыс. б/с, Ирак - на 34 тыс. б/с, Саудовская Аравия - на 25 тыс. б/с, а Кувейт - на 4 тыс. б/с меньше плана. Алжир практически уложился в квоту, добывал ниже на 1 тыс. б/с.

В начале ноября 2025 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в I квартале 2026 года в связи с сезонностью.

Так, квоты стран на добычу нефти в январе - марте 2026 года аналогичны квотам на декабрь 2025 года. Квота РФ на добычу нефти на этот период составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти. На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ сохранила это решение в силе.