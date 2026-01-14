Стоимость золота обновила исторический максимум

Она превысила $4 650 за тройскую унцию

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 650 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 15:59 мск, цена на драгметалл составляла $4 650,1 за тройскую унцию (+1,11%).

К 16:15 мск стоимость золота замедлила рост до $4 641,3 за унцию (+0,92%).

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex торговалась на уровне $91,61 за унцию (+6,11%), вновь обновив исторический рекорд пару минутами ранее. Так, по данным на 16:11 мск, серебро выросло до $92,195 за унцию (+6,78%).