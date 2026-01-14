ПСБ расширит поддержку знаковых проектов Тульской области

ТУЛА, 14 января. /ТАСС/. ПСБ намерен усилить сотрудничество с Тульской областью, поддерживая развитие приоритетных отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры. Соответствующее соглашение подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в ходе рабочей поездки Фрадкова в регион, сообщили в пресс-службе ПСБ.

Соглашение предусматривает содействие развитию ключевых для региона предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, поддержку малого и среднего бизнеса, внедрение современных банковских технологий и развитие безналичных расчетов.

"ПСБ и Тульская область являются стратегическими партнерами по широкому спектру направлений. Подписанное соглашение направлено на формирование инвестиционной привлекательности региона, включает участие ПСБ в инвестиционных проектах и программах по развитию предпринимательства. Особое внимание ПСБ уделяет работе с ветеранами боевых действий и членами их семей", - отметил Фрадков.

Дмитрий Миляев назвал ПСБ надежным партнером Тульской области, отметив обсуждение важных проектов по поддержке участников СВО и крупных региональных форумов.

В рамках визита Петр Фрадков и Дмитрий Миляев посетили спортивный комплекс "Тулица" и центр поддержки участников СВО "Герой 71".