Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс юаня снизился до 11,19 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 0,21%, до 2 702,69 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,57% - до 1 083,61 пункта. Курс юаня снизился на 9 копеек, до 11,19 рубля.

"Российский рынок акций начал торги среды слабо, но в середине дня покупатели вывели индекс Мосбиржи в плюс, возобновилась борьба за уровни выше 2 700 пунктов. Поводом для разворота бенчмарка стали сообщения о том, что американская делегация во главе со Стивеном Уиткоффом, спецпосланником лидера США, планирует посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке, по данным аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, стали акции "Селигдара" (+4,04%), "Магнита" (+3,67%), "префы"Мечела" (+3,09%), бумаги ЛСР (+2,72%) и обыкновенные акции "Татнефти" (+2,38%),

Лидерами понижения, по его словам, оказались акции "Вуш холдинга" (-1,68%), НМТП (-1,39%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза " (-0,97%), бумаги "Фармсинтеза" (-0,92%), "Соллерса" (-0,70%) и ВК (-0,65%).

Прогноз на 15 января

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 15 января - 2 675 - 2 775 пунктов. Прогноз по курсу рубля к доллару на среду - 78-80 рублей, к юаню - 11,2-11,5 рубля.

Как считают в Freedom Finance Global, в четверг индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на среду - 77,5-79,5 рубля, 90-92 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.

В "Цифра брокере" также отметили, что национальная валюта продолжит консолидироваться в узком боковом диапазоне 78-80 рублей за доллар США в перспективе следующего дня и до конца текущей недели.