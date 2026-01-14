Кабмин продлил на полгода лицензирование экспорта свинца за пределы ЕАЭС

Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Правительство РФ на шесть месяцев 2026 года продлило лицензирование экспорта свинца и его лома. Экспорт будет разрешен за пределы ЕАЭС, следует из подписанного постановления кабмина.

Как указано в документе, вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать в течение шести месяцев со дня вступления в силу постановления.

Для участников рынка процедура получения разовой лицензии не потребует дополнительных согласований и разрешений, так как у производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые для этого документы.

Решение направлено на сохранение баланса оборота свинца на внутреннем рынке. Аналогичный разрешительный порядок экспорта необработанного свинца и свинцового лома действовал в 2025 году.