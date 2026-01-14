В Чувашии объем средств на аграрные инвестпроекты планируют увеличить втрое

Общий размер инвестиций составит 10 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ЧЕБОКСАРЫ, 14 января. /ТАСС/. Общий размер инвестиций на реализацию сельскохозяйственных проектов в Чувашии планируют увеличить в 2026 году до 10 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"Инвестиционный рывок: в прошлом году реализовано 83 проекта на сумму 3,3 млрд рублей. В этом году планку повышаем: планируем 78 проектов на внушительные 10 млрд рублей", - написал он по итогам обсуждения итогов и планов в сфере АПК с вице-премьером Чувашии - министром сельского хозяйства республики Андреем Макушевым.

По его словам, в ближайшее время планируется запуск 14 новых корпусов для выращивания бройлеров и животноводческого молочного комплекса на 752 места. В республике сохранят все 109 мер господдержки для аграриев.