Эксперт Наметкин объяснил ускорение инфляции в России в начале 2026 года

Директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР отметил, что динамика инфляции отражает эффект от разовых факторов, прежде всего повышения ставки НДС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Ускорение инфляции в РФ в начале года связано с сезонными и разовыми факторами. Такое мнение ТАСС высказал директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин.

"Потребительские цены начали 2026 год с предсказуемого скачка: за период с 1 по 12 января они выросли сразу на 1,26%. Для сравнения - за весь ноябрь цены выросли лишь на 0,42%, а за 22 дня декабря - на 0,31%. В результате в годовом выражении инфляция поднялась до 6,3% (по состоянию на 22 декабря показатель опускался ниже 6%). Текущая динамика инфляции отражает эффект от разовых факторов, прежде всего повышения ставки НДС с 20% до 22%", - считает эксперт.

По его мнению, в затронутых изменением ставки налога непродовольственном секторе и услугах рост цен ускорился до 0,74% и 1,4% соответственно. При этом в продовольственном секторе сильнее всего подорожала плодоовощная продукция, что объясняется сезонным фактором, а также эффектом сравнительно низкой базы предыдущего периода (декабря).

"Примечательно, что год к году цены на овощи остаются ниже уровня прошлого года: 1,7% после 6,4% в декабре 2025 года. Рост цен на другие продовольственные позиции связан с традиционным повышением спроса в новогодние каникулы, - продолжил собеседник агентства. - Динамика инфляции в течение января будет иметь большое значение для Банка России с точки зрения выработки консенсуса по траектории дальнейшего движения ключевой ставки".

Наметкин полагает, что, учитывая рост инфляционных ожиданий в декабре до 13,7% (после 13,3% в ноябре), более значимый рост фактической инфляции может быть использован регулятором как аргумент к торможению процесса смягчения монетарной политики. Это, в свою очередь, форсирует риски усиления кризисных явлений в большинстве отраслей реального сектора экономики, считает он.