В Тюменской области пресекли продажу небезопасного напитка Aloe Vera

Относительно продавца будут приняты соответствующие меры

Редакция сайта ТАСС

© Анна Барма/ ТАСС, архив

ТЮМЕНЬ, 14 января. /ТАСС/. Продажу запрещенного к реализации напитка Aloe Vera пресекли в Сорокинском районе Тюменской области. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"В ходе мониторинга управлением установлена продажа запрещенного к реализации товара торговым предприятием на территории Сорокинского района. В целях оценки достоверности специалистами территориального отдела Управления в Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах проведено выездное обследование в магазине "Монетка". В ходе надзорных мероприятий в торговом зале установлено наличие 6 единиц напитка Aloe Vera с кусочками алоэ емкостью 1,5 л. Продукция утилизирована", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении продавца будут приняты соответствующие меры.

Решение о приостановке продаж этого напитка стало следствием предписания Роспотребнадзора, выданного в конце декабря. Ведомство предписало АО "Тандер" приостановить реализацию и изъять из оборота партию напитка. Управление Роспотребнадзора по Пензенской области начало проверку производителя - ООО "Вельта-Пенза".

Ранее Центр развития перспективных технологий блокировал отдельные партии Aloe Vera (всего 298 316 единиц) по результатам лабораторных проверок, выявив незаявленные компоненты, в том числе возможную миграцию химических веществ из упаковки.