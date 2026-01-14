ЦБ может ввести отчеты о снятии наличных без согласия клиента

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Банк России с 1 января 2027 года планирует обязать банки предоставлять отчет об операциях по снятию наличных через банкоматы без добровольного согласия клиента. Об этом сказано в опубликованном на сайте ЦБ документе.

По данным Банка России, в действие вводится новая форма отчетности 0409073. "Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов" в целях оценки количества и объема выявленных кредитной организацией операций по выдаче наличных денежных средств с использованием банкоматов клиентам - физическим лицам, соответствующих признакам выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента", - говорится в документе.

В целях составления отчета под операциями по выдаче наличных без добровольного согласия клиента понимаются выдача наличных без согласия клиента - физического лица или с его согласия, которое получено под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием.

Отчетность составляют кредитные организации, включая расчетные небанковские кредитные организации и платежные небанковские кредитные организации, ежеквартально по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом. Ее представляют в Банк России не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

В силу изменения могут вступить с 1 января 2027 года. До 26 января 2026 года принимают предложения и замечания по проекту указания, направляемые в рамках публичного обсуждения.