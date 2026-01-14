Два международных рейса "Аэрофлота" из Краснодара перенесли на 15 января

Авиакомпания предоставила всем пассажирам перенесенных авиарейсов проживание в гостинице

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Рейсы авиакомпания "Аэрофлот" из Краснодара в Египет и Объединенные Арабские Эмираты перенесены на 15 января. Об том сообщили в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.

"Рейс SU916 Краснодар - Шарм-эш-Шейх задерживается до утра 15 января по причине необходимости предоставления отдыха экипажу в целях соблюдения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов. Пассажиры рейса SU768 Краснодар - Дубай будут отправлены также 15 января дополнительным рейсом в Москву и далее рейсом SU520 в Дубай", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Аэрофлота" отметили, что авиакомпания предоставила всем пассажирам перенесенных рейсов проживание в гостинице. Продление задержек рейсов на вылет и прилет в аэропорту Краснодара 13-14 января было связно с введенными ранее ограничениями. После их снятия все кроме указанных рейсов были отправлены.

В Telegram-канале аэропорта Краснодара сообщили, что все рейсы с вылетом 13 января выполнены, на вылет обслужен 31 самолет, 11 рейсов отменены по решению авиакомпаний. На 15 января перенесены 3 рейса.

14 января днем Росавиация вводила ограничения на работу международного аэропорта Краснодар в целях обеспечения безопасности полетов. Они были сняты в 15:34 мск.